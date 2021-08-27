Почти тонну продуктов из-за антисанитарии изъяли у ресторанов на Патриарших

В Москве сотрудники Роспотребнадзора изъяли почти тонну продукции для приготовления еды в элитных ресторанах на Патриарших прудах. По оценкам специалистов ведомства, цеха готовили ее в антисанитарных условиях.

Нарушения были выявлены во время проверки предприятий общепита в Большом Козихинском переулке, сообщили в пресс-службе столичного управления федеральной службы. В этих цехах готовили продукцию для элитных заведений на Патриарших - Pinch, Uilliam`s, "Уголек", "Авакадо" и "Ава". Персонал, готовивший "элитку", не смог предъявить медицинские книжки и сертификаты о вакцинации от коронавируса, нарушалась поточность всех производственных процессов. Кроме того, не было документации на вентиляционные системы, заявили в Роспотребнадзоре. Многие продукты поставлялись без маркировки и без необходимых сопроводительных бумаг, подтверждающих качество и безопасность еды.

По всем этим фактам составлены административные протоколы. Один из цехов опечатан, все материалы переданы в суд. Заведениям грозит приостановление работы на срок до 90 суток.