Поездка из Москвы в Минск и обратно станет доступнее

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) удвоит число вагонов в одном из скоростных поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Минском. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что число пассажирских мест увеличено из-за большого спроса на этот поезд среди граждан России и Беларуси. Так, с начала его курсирования (30 апреля) уже перевезено 170 тысяч пассажиров.

Впервые сдвоенный состав из десяти вагонов "Ласточка" № 721 отправится из Москвы в Минск 1 сентября. Из российской столицы он уйдет в 16:00 и прибудет в белорусскую в 22:55. В дальнейшем это время останется постоянным. Из Минска в Москву поезд уже под № 722 будет отправляться в 06:20 и доставит оттуда пассажиров в Москву к 13:10. Таким образом, время в пути будет занимать менее семи часов.

В РЖД уточнили, что на маршруте задействованы "Ласточки" в комплектации "Премиум". Вагоны в них оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.