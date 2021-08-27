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Рубрика: Общество

Синоптики о погоде в Москве: тепло возвращается

Текст: Ирина Огилько
После непродолжительного похолодания воздух в Москве снова прогреется до +24 градусов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
По-летнему теплая погода продержится в ЦФО до конца августа

По данным метеорологов, 27 августа погода будет комфортной, несмотря на небольшой дождь, который пройдет местами. Температура воздуха в утренние часы - около 15 градусов, днем: 21-24, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Такая погода негативного влияния на организм человека оказывать не будет.

Отметим, что 27 августа 1897 года воздух в столице прогрелся до +34,7 градуса. А минимальную температуру в этот день зафиксировали в 1921 году - тогда было +1,4 градуса.

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