Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
27.08.2021 15:51
Текст: Сергей Птичкин

"Рособоронэкспорт" провел более 70 переговоров с представителями 35 стран

"Рособоронэкспорт" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" провел более 70 переговоров с представителями 35 стран.

"В рамках форума "Армия-2021" по результатам переговоров с иностранными партнерами подписано около 20 контрактных документов на общую сумму свыше 2 млрд евро", - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Рособоронэкспорт за 20 лет продал за рубеж продукцию на 180 млрд долларов

По заключенным с иностранными заказчиками соглашениям "Рособоронэкспорт" экспортирует в ближайшие годы продукцию российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил, а также средства РЭБ и ПВО. В ее числе самолеты типа Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и средства ближнего боя, различные боеприпасы.

"Достигнутые "Рособоронэкспортом" соглашения на поставку за рубеж новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М", комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль" - первые экспортные контракты на эти образцы, - добавил Михеев. - Кроме того, мы впервые в истории военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами договорились об интеграции российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного производства".

Событием форума стал организованный министерством обороны России и "Рособоронэкспортом" для иностранных партнеров компании динамический показ применения вооружения, военной, специальной техники. Мероприятие с участием продвигаемых "Рособоронэкспортом" на экспорт российских образцов для сухопутных войск и армейской авиации проводилось на территории полигона в Алабино.

На аэродроме Кубинка партнеры "Рособоронэкспорта" ознакомились более чем с 40 единицами авиационной техники, а также наблюдали полеты авиационных групп высшего пилотажа и более 25 одиночных полетов.

Стрелковое оружие было представлено иностранным гостям "Рособоронэкспорта" в презентационном павильоне компании, на стендах производителей и на стрельбовых полигонах концерна "Калашников", холдинга "Высокоточные комплексы", ЦНИИ Точмаш и Lobaev Arms, где партнеры компании смогли лично испытать основные образцы.

Среди представленных на "Армии-2021" новинок иностранные партнеры особое внимание уделили танку Т-14 "Армата", боевым машинам на базе боевой платформы "Бумеранг", разведывательно-ударному БПЛА "Орион-Э", ЗРС "Антей-4000", ЗРПК "Панцирь-С1М", истребителю 5-го поколения Су-57, БМП-3 с модулем "Бережок", современным российским средствам обеспечения безопасности, новейшим образцам стрелкового оружия, другой технике.

Фото: Алексей Петров / РГ
Доработанный вариант танка Т-14 "Армата" показали на "Армии-2021"

"Рособоронэкспорт" осуществил активную работу по продвижению демонстрируемой на форуме продукции в интернете. На сайте и в аккаунтах компании в соцсетях размещены видеоанонс выставки с демонстрацией новинок, виртуальный тур по экспозиции с элементами виртуальной реальности, онлайн-презентации компании, ежедневные трансляции динамических показов на полигоне Алабино, мероприятий в рамках "Армейских игр".

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