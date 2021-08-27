Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
27.08.2021 13:44
Текст: Юрий Гаврилов

Самоходки "Флокс" и "Магнолия" пойдут в серию в конце 2022 - начале 2023 годов

Уже в следующем году в России могут приступить к выпуску новейшего самоходного миномета "Флокс" и самоходного артиллерийского орудия "Магнолия". Об этом на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию Ростех).

Фото: Минобороны России
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"Серийное производство данных образцов начнется после завершения государственных испытаний в конце 2022 - начале 2023 года при наличии соответствующего решения госзаказчика", - заявили ТАСС в пресс-службе.

В концерне проинформировали, что в настоящее время опытные образцы 120-миллиметрового самоходного колесного артиллерийского орудия "Флокс" и 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия "Магнолия" на двухзвенном гусеничном бронированном шасси ДТ-30ПМ находятся на завершающей стадии предварительных испытаний.

Известно, что самоходный миномет "Флокс" смонтирован на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Это орудие было разработано в рамках проекта "Набросок". Сообщалось, что главная особенность новой самоходки заключается в том, что она является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием. "Флокс" обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять и как гаубица, и как миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

Что касается "Магнолии" на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ, то это орудие тоже создано в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок". "Магнолия", "Флокс" и 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" - изделия одного семейства. В ноябре 2019 года главком Сухопутных войск Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" заявил, что в рамках проекта "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе. По словам главкома, их появление в войсках обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

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