Сегодня на Красной площади открывается Международный фестиваль "Спасская башня"

Военно-музыкальный праздник, который сегодня открывают в 20.00 на Красной площади, заметили из космоса. С борта МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поприветствовали участников и зрителей фестиваля "Спасская башня" и сказали самые главные слова.

Их обращение в записи вечером будут транслировать на гигантском экране, что установлен над трибунами со стороны стен Кремля. Космонавты говорят о том, что такой праздник нужен планете, измученной пандемией. Обратите внимание: не городу и не стране - всей планете. И даже больше: сейчас на борту МКС находятся семь человек: россияне, американцы, японец, француз. Москву с борта Международной космической станции видно. Да и с Земли их, "космических зрителей", мы можем заметить. Но есть нюанс: все время работы фестиваля (с 27 августа до 5 сентября) станция будет проноситься над Москвой на высоте 400 км от 3 до 5 часов утра. Впрочем, Moscow Never Sleeps, не так ли?

В этом смысле "Спасская башня-2021" претендует на лавры первого космического шоу формата "милитари тату". Если для вас это слишком пафосно, то называйте его просто: 14-й Международный.

Мир устал, а хорошая музыка лечит измученные ковидом души - это не набор дежурных истин. Из-за пандемии в последний момент отменили прилет военного оркестра из Габона, чуть ранее сошли с фестивальной дистанции австрийцы, другие музыканты. Но в ситуации есть и оптимизм: все оставшиеся морально обязаны выступить так, чтоб сорвать овации и на Земле, и в космосе.

Чем в этом году попытаются удивить нас? За 2 часа 15 минут (столько длится выступление) нет номера, который позволит зрителю перевести дыхание и заскучать.

Греки: обещали изумить - и слово сдержали. Во время их выступления кажется, что ты случайно оказался на съемках исторического блокбастера: костюмы и оружие всех эпох. А затем блокбастер переходит в анимацию. Периодически 18 курсантов Академии генерального штаба Греции застывают, образуя "историческую миниатюру". Ощущение нереальности и сказочности. А в центре площади под ритмы, рвущие сердце, танцуют стройные греки. И это не голливудский сиртаки, а настоящий танец из глубины эпох, когда греки воевали с османами за свою независимость. И, как подчеркнул диктор фестиваля, победа без помощи России была невозможна.

Мир устал от пандемии: и от самой болезни, и от страха, и от ограничений. Праздник и хорошая музыка - лучший доктор для измученных ковидом душ

Отдельный виват грекам за мужество и стойкость. Они не первый раз на Красной площади и каждый раз рвутся к овациям через тернии. В прошлый раз Брюссель их отговаривал: мы же НАТО, не надо ехать в Москву. Проявили характер - приехали. Сейчас прорвались через ковид... Тем, кто будет на трибунах: при виде греков не пожалейте своих ладошек.

Продолжая тему сказочности: суворовцы училища имени Халилова и воспитанницы пансиона минобороны в основу выступлений положили идею волшебства и сказки. Прямым текстом так и обещали. Получилось. А еще они соединили классику с джазом и музыкой из советских фильмов, зажгли пламенным канканом. Плюс простая, но трогательная сцена: суворовцы с воспитанницами под "Русский вальс" Шостаковича кружатся в медленном танце...

Танцев на Красной площади много: мексиканцы совместили медь военного оркестра с карнавалом: сеньориты в умопомрачительных платьях пляшут со стройными кабальеро.

Российские десантники тоже танцуют. Танец с саблями Хачатуряна и акробатический рок-н-ролл - словами не описать. Это надо видеть: два вокалиста, три скрипачки, аккордеонист - все в форме ВДВ. Плюс изюминка: флаг ВДВ во всю площадь.

Кстати, о географии фестиваля. Именно ВДВ обеспечили огромный "географический охват". Сводный оркестр Воздушно-десантных войск сформирован так: по 10 лучших музыкантов от оркестров воздушно-десантных дивизий и десантно-штурмовых бригад. Иными словами: где есть наши ВДВ - оттуда и участники. А вы можете представить место, куда руки нашего десанта не дотянутся?

Из неожиданностей: белорусская рота Почетного караула обновила программу, но не пошла по ожидаемому пути усложнения приемов с оружием. Каждый год они перекрывали "планку возможного", причем ими же и установленную. Из-за чего была интрига: а чем еще удивят? Научат бойцов фланкировать тремя шашками или карабинами одновременно? А где взять третью руку?.. А они привезли в Москву программу, от которой осталось ощущение виртуозной легкости.

Можно сказать и проще: красота!

Из военных секретов: белорусы три года готовили бойцов парадного расчета Вооруженных сил Катара. Согласитесь, интересно сравнить соревнование учителей и учеников. Вплоть до 5 сентября включительно это возможно. Причем в последние два дня шоу будет еще одна изюминка - выступления пройдут под вокал фронтмена "Рамштайна". Закрывать детям глаза и уши при виде Тилля Линдеманна не торопитесь. Организаторы клятвенно обещают, что все пройдет в рамках приличия. Да и Тилль сам понимает: за ним на этот раз будут приглядывать даже из космоса.

Им сверху видно все: "Рамштайн", ты так и знай.