Сергей Собянин предложил новые меры поддержки для кинематографистов

Мэр столицы Сергей Собянин в День российского кино встретился с известными режиссерами и студентами киношкол. Итогом встречи стало решение поддержать молодых режиссеров. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

"Многие из молодых режиссеров снимают свои дипломные работы в Москве. И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант, - объяснил он. - Можно организовать и авторские показы фильмов молодых режиссеров в кинотеатрах городской сети "Москино" - как первый шаг на большой экран и возможность живого общения со зрителями своих картин".

Собянин напомнил, что еще 20 лет назад российскому кино предрекали забвение, однако сегодня происходит его второе рождение. При этом проблем с техническом воплощением идей для кино сейчас нет, все зависит режиссеров, сценаристов и актеров.

"Для Москвы кино - давно уже не какая-то эксклюзивная ниша, а серьезная отрасль экономики, в которой работает больше 20 тысяч человек. Многие города мира стараются, чтобы у них снималось кино. Это - новые рабочие места, туристы и не последний способ сделать хорошую рекламу для города", - подчеркнул мэр.

В Москве создана кинокомиссия, которая помогает организовывать киносъемки в городе. За последние годы с ее помощью было снято более трех тысяч эпизодов. В Новой Москве планируется также создать кинопарк - на 150 гектарах можно будет разместить любые декорации и снять эпизод любых масштабов.

Кроме того, столичные власти начали выделять гранты фильмам, которые рассказывают о городе, демонстрируют его достопримечательности. В прошлом году гранты получили четыре фильма, в этом году их выплатят авторам еще восьми картин, рассказал мэр.