Сергунина: Москва приглашает ИТ-специалистов разных стран на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина: "Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран".

Пройдет конкурс снова в онлайн-формате. До 22 октября участники могут выбрать задачу и подать заявку на официальном сайте конкурса. В 2021 году правила соревнования изменились. Теперь оно будет состоять из двух этапов: отборочного и финального. Сначала разработчики презентуют прототипы, созданные для решения одной из 10 актуальных городских задач. По результатам технической экспертизы 100 лучших команд выйдут в финал, где представят проекты в формате питч-сессии. Коллективы, создавшие 10 лучших IT-решений, получат по 1 млн руб.

Участникам будут доступны такие задания, как разработка решения для распознавания тропинок и популярных у горожан неасфальтированных пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев и сервиса по подбору литературы для посетителей московских библиотек.

Кроме того, участники разработают интерактивную карту спортивной инфраструктуры, сервис для поиска оптимальных мест для строительства городских или частных больниц, школ, детских садов и других социально значимых объектов.

Еще одна задача касается городского портала mos.ru. Программистам потребуется изучить путь пользователей в новостном разделе и разработать алгоритм, предлагающий новости для разных аудиторий, например, вновь присоединившимся или давно зарегистрированным на сайте москвичам.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, отметил, что ключевой особенностью конкурса в этом году станет использование технологии искусственного интеллекта. Он упрощает выполнение рутинных задач, требующих обработки большого объема информации, и помогает подстраивать город под каждого конкретного горожанина, его потребности и жизненные ситуации. "Москва уже не первый год использует искусственный интеллект в городских проектах и заинтересована в дальнейшем развитии этой технологии. Конкурс поможет правительству Москвы отобрать перспективные проекты и получить новый взгляд на решение привычных задач", - добавил Лысенко.