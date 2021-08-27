Синоптик рассказал о погоде в Москве под конец лета

Финальный аккорд лета в Москве будет по-июльски теплым. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что последние выходные лета, 28 и 29 августа, подарят жителям столичного региона дополнительный бонус в виде солнца и комфортного тепла. Осадки при этом маловероятны. Ночью прогнозируется до плюс 9-14 градусов, а днем - до плюс 19-24.

Финал августа, сообщил синоптик РИА Новости, тоже ожидается теплым, как в июле. Да и осень, подчеркнул Тишковец, начнется в Москве с лета.