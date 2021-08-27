Треш-блогер из Москвы объяснил издевательство над инвалидом на стриме

Московский треш-блогер, задержанный за издевательство над женщиной-инвалидом в Измайловском парке, объяснил случившееся алкогольным опьянением. Об этом свидетельствует запись допроса микроинфлюэнсера, обнародованная пресс-службой столичного ГУ МВД.

"Почему мы решили брызнуть ей в лицо из баллончика, я не очень понял, объяснить не могу", - ответил "ютубер", тут же переложив ответственность на подстрекателя - владельца аэрозоля. Блогер рассказал, что его задержали во время продолжения стрима. "Приношу извинения женщине и раскаиваюсь", - сказал подследственный.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, мужчина задержан в порядке 91 статьи УПК. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство".