В Ярославле трехлетняя девочка погибла, выпав из автобуса

Полиция Ярославля начала проверку обстоятельств гибели трехлетней девочки под колесом автобуса.

Трагедия произошла в 15.35 четверга на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, 62-летний водитель рейсового автобуса ЛиАЗ, высаживая пассажиров на остановке, не убедился в том, что все желающие покинули салон, закрыл двери и начал движение. При этом он зажал бабушку, державшую за руку вышедшего на тротуар ребенка.

- Когда автобус начал движение, девочка упала под колесо и скончалась в реанимации, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.