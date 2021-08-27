В Москве мужчина обстрелял соседку из окна

Житель московской многоэтажки обстрелял с балкона свою соседку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме на Песчаной улице. Потерпевшая услышала на своем балконе какой-то хлопок. Когда она пришла посмотреть, в чем дело, то увидела в окне дома напротив мужчину с пистолетом. Стрелок прицелился и выстрелил в сторону соседки, та обратилась в полицию.

Оперативники нашли квартиру, откуда велась стрельба. У жильца оказался пневматический пистолет с газовыми баллонами. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство".