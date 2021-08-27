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27.08.2021 03:30
Рубрика: Общество

В Москве расширили программу обеспечения онкобольных лекарствами

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8546)
"Часто говорят, что здоровье не купишь. Но лекарственная терапия рака - это тот случай, когда дополнительные деньги в прямом смысле спасают жизни людей, - написал вчера в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Написал не ради красного словца, а чтобы сообщить москвичам хорошую новость. Правительство Москвы приняло решение с 2022 года бесплатно обеспечивать препаратами последнего поколения онкобольных еще с четырьмя локализациями рака - мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи".

Пациенты с опухолями первых шести видов - меланомы, рака молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого получают такие лекарства за счет города еще с 2019 года. Именно на эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, при которых показана лекарственная терапия. За два года почти 55 тысяч пациентов получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов. Москва же стала первым регионом России, который внедрил расширенные стандарты лекарственной терапии.

Фото: iStock
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Теперь эти стандарты распространяются уже на десять наименований болезни, одно название которой еще недавно лишало людей всяческих надежд. Значит, лучшие, самые современные препараты теперь не просто есть теоретически для лечения 90% онкологических заболеваний, они доступны не только богатым. А это очень важно, если вспомнить, что большинство из них очень дорогие. Стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тысяч рублей, - напоминает Собянин. - Чтобы обеспечить ими москвичей, в 2019 году Москва увеличила расходы на лекарства примерно в два раза, и сегодня тратится более 33 миллиардов рублей в год".

С 2022 года бесплатно обеспечивать препаратами будут больных еще с четырьмя локализациями рака

Для того чтобы получили помощь все нуждающиеся горожане, город готов увеличить расходы еще больше. Кроме того, продолжил Собянин, совместно с ведущими экспертами-онкологами идет работа над созданием механизма оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. "Лучшие из них будем включать в стандарты лечения онкологических больных, - сообщил глава города. - Надеюсь, что сегодняшнее решение по расширению лекарственной терапии даст надежду на лучший исход тысячам москвичей, столкнувшихся с одним из самых тяжелых испытаний".

Напомню, новый Московский стандарт онкологической помощи обеспечил преемственность ведения пациента на всех этапах - от постановки диагноза до лечения и реабилитации. Для медицинских учреждений города закуплено современное оборудование.

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