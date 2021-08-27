В Москве в 1,5 раза выросло количество исследований для подбора терапии онкобольным

В Москве в полтора раза выросло количество исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным. Это стало возможно благодаря реорганизации и масштабному переоборудованию патоморфологических лабораторий. В результате диагностика пациентов с онкозаболеваниями теперь проводится быстрее и качественнее.

"В рамках внедрения в Москве нового стандарта оказания онкологической помощи мы уделяли особое внимание доступности всех передовых видов лабораторных исследований для диагностики онкологических заболеваний и подбору высокоэффективных методов лечения. В результате переоснащения патоморфологических отделений у нас появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам, сократить сроки проведения исследований и значительно повысить эффективность диагностики и последующего лечения онкологических заболеваний, в том числе с использованием таргетных и иммунных препаратов. Мы максимально автоматизировали процесс обработки диагностического материала. За первые 6 месяцев этого года было проведено около 643 тысяч гистологических, более 9,7 тысячи молекулярно-генетических и почти 97 тысяч иммуногистохимических исследований злокачественных новообразований. Это превышает количество исследований за аналогичный период прошлого года почти в полтора раза. Мы можем подбирать наиболее эффективную тактику лечения с использованием самых современных лекарственных средств. Таким образом, для пациентов с онкозаболеваниями высокоэффективная диагностика стала проводиться гораздо быстрее и качественнее", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Результаты исследований соответствуют высоким стандартам качества, подтвержденным внешним аудитом федерального Центра контроля качества иммуногистохимических исследований.

Новый стандарт онкологической помощи был утвержден в конце 2019 года. В течение 2020 года основные положения этого стандарта были внедрены в практику столичного здравоохранения. На базе крупнейших городских стационаров организованы 6 многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей - диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие.

За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы. Таким образом, все этапы оказания специализированной помощи - обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов - осуществляются в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение.

В каждом многопрофильном онкологическом центре (ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева, МКНЦ им. А.С. Логинова, МГОБ №62, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №40, ГКОБ №1) создана современная патоморфологическая лаборатория. В 2019-2020 годах Правительство Москвы провело их масштабное переоборудование. Всего было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования.