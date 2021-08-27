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27.08.2021 08:50
Рубрика: Общество

В Москве в 1,5 раза выросло количество исследований для подбора терапии онкобольным

Текст: Любовь Проценко
В Москве в полтора раза выросло количество исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным. Это стало возможно благодаря реорганизации и масштабному переоборудованию патоморфологических лабораторий. В результате диагностика пациентов с онкозаболеваниями теперь проводится быстрее и качественнее.
Фото: Пресс-служба комплекса социального развития правительства Москвы
Как цифровизация меняет онкологическую помощь в Москве

"В рамках внедрения в Москве нового стандарта оказания онкологической помощи мы уделяли особое внимание доступности всех передовых видов лабораторных исследований для диагностики онкологических заболеваний и подбору высокоэффективных методов лечения. В результате переоснащения патоморфологических отделений у нас появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам, сократить сроки проведения исследований и значительно повысить эффективность диагностики и последующего лечения онкологических заболеваний, в том числе с использованием таргетных и иммунных препаратов. Мы максимально автоматизировали процесс обработки диагностического материала. За первые 6 месяцев этого года было проведено около 643 тысяч гистологических, более 9,7 тысячи молекулярно-генетических и почти 97 тысяч иммуногистохимических исследований злокачественных новообразований. Это превышает количество исследований за аналогичный период прошлого года почти в полтора раза. Мы можем подбирать наиболее эффективную тактику лечения с использованием самых современных лекарственных средств. Таким образом, для пациентов с онкозаболеваниями высокоэффективная диагностика стала проводиться гораздо быстрее и качественнее", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Результаты исследований соответствуют высоким стандартам качества, подтвержденным внешним аудитом федерального Центра контроля качества иммуногистохимических исследований.

В Москве расширили программу обеспечения онкобольных лекарствами

Новый стандарт онкологической помощи был утвержден в конце 2019 года. В течение 2020 года основные положения этого стандарта были внедрены в практику столичного здравоохранения. На базе крупнейших городских стационаров организованы 6 многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей - диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другие.

За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы. Таким образом, все этапы оказания специализированной помощи - обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов - осуществляются в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение.

В каждом многопрофильном онкологическом центре (ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева, МКНЦ им. А.С. Логинова, МГОБ №62, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №40, ГКОБ №1) создана современная патоморфологическая лаборатория. В 2019-2020 годах Правительство Москвы провело их масштабное переоборудование. Всего было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования.

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