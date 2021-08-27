В МЖД сообщили о задержках поездов на Белорусском направлении

Поезда, следующие по Белорусскому направлению Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием. По данным пресс-службы МЖД, это связано с проведением путевых работ.

"В настоящее время по техническим причинам поезда Белорусского направления МЖД в сторону Москвы следуют с небольшим опозданием, - сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги. - Железнодорожникам потребовалось дополнительное время для завершения путевых работ".

В ведомстве отметили, что железная дорога делает все возможное для введения движения электропоездов в график.