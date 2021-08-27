В Подмосковье задержана группа серийных автоподставщиков

Мошенники инсценировали ДТП, чтобы затем вымогать с якобы виновных водителей деньги. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из мошенников, двигаясь на автомобиле в плотном потоке, целенаправленно подыскал среди других водителей пожилого мужчину. Совершая опасные маневры, он вынудил пенсионера проехать вплотную к припаркованной на обочине иномарке, в которой находился еще один участник группы. Этот сообщник догнал пожилого водителя и обвинил его в совершении ДТП. Для придания убедительности своим словам аферист с помощью наждачной бумаги незаметно нанес потертости на кузов автомобиля пенсионера.

Затем мошенник позвонил третьему участнику криминальной схемы. Тот представился сотрудником правоохранительных органов и предложил на месте возместить ущерб второму участнику мнимого ДТП. В противном случае угрожал лишением права управления транспортным средством за оставление места происшествия. Испугавшись, пожилой человек согласился. Он забрал из дома 120 тысяч рублей и передал их аферисту.

Мошенников задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Жуковский. Задержанные взяты под стражу.

Оперативники предполагают, что такие же преступления участники этой группы совершили в подмосковных городах Воскресенске, Егорьевске, Серпухове и Щелкове.