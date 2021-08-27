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27.08.2021 10:01
Рубрика: Экономика

В Москве возобновят льготный проезд для студентов и школьников

Текст: Любовь Проценко

Еще одна примета возвращения нормальной жизни в столице: школьники, студенты, аспиранты и ординаторы вузов снова могут пользоваться правом льготного проезда на электричках. Как сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, с 1 сентября они смогут оформить билеты с полагающимися им 50-процентными скидками.

Фото: iStock
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Пресс-служба напоминает, что для оформления льготного билета нужно предъявить:

- Школьникам: справку из школы или "Социальную карту учащегося" (если ребенок учится в школе Москвы).

- Студентам: студенческий билет или "Социальную карту студента" (оформляют студентам московских вузов), индивидуальную транспортную карту (могут оформить студенты московских вузов).

- Аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, проживающим на территории г. Москвы или обучающимся в образовательных учреждениях г. Москвы, - "Социальную карту москвича".

Те, у кого есть социальная карта москвича, могут заранее записать на нее льготный разовый билет - за 10 дней до дня совершения поездки. Если карты нет, билет можно получить в день поездки.

Оформление льготных абонементов "Ежедневно" на 30 дней для студентов и аспирантов (ординаторов, ассистентов-стажеров) производится только на социальную карту москвича. При этом сроки действия абонементов не могут превышать сроки действия льготы: с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Пользователи индивидуальных транспортных карт должны ежегодно продлевать срок их действия.

При переходе на дистанционный формат обучения, который вводился в Москве во время обострения пандемии коронавируса, социальные карты, дающие право на льготный проезд, всем учащимся были заблокированы. Сейчас эпидемиологическая ситуация в городе пока позволяет встретить новый учебный год в офлайн-формате.

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