Во Владимире экс-замгубернатора получила срок за взятки

Ленинский суд Владимира вынес приговор бывшему заместителю главы региона Елене Мазанько. Ее признали виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере при выборе поставщика мебели для областной администрации.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили в 2017 году. Как выяснили в региональном УФСБ, чиновница получила от предпринимателей Ивана Лянга и Елены Осиповой как минимум три миллиона рублей за госконтракты на ремонт помещений в областной администрации и их обстановку. Год спустя на подсудимую завели еще одно дело - о превышении служебных полномочий.

- При рассмотрении дела Мазанько вину не признала. Лянг и Осипова признали полностью, - сообщили в пресс-службе суда.

За получении взяток в крупном и особо крупном размерах суд приговорил чиновницу к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в восемь миллионов рублей. Женщину заключили под стражу в зале суда. После выхода на свободу Мазанько на сможет занимать административные должности в течение двух лет. Осипова и Лянг получили условные сроки с трехлетним испытательным сроком и штрафом.

Приговор в законную силу не вступил.