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27.08.2021 03:15
Рубрика: Общество

"Взлетная полоса" дала возможность 95 сиротам поступить в вузы

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8546)
Первый проект ОНФ "Взлетная полоса" закончился тем, что в нем приняли участие 450 детей-сирот из одиннадцати регионов страны, 95 детей поступили в лучшие федеральные вузы (30 человек в Москве и Санкт-Петербурге), 355 - в колледжи. Идея конкурса - подготовить через систему дистанционного обучения и тем самым открыть двери детям-сиротам для поступления в вузы не просто удалась.

- Сложился механизм системы дистанционных возможностей, которая позволяет талантливым детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, развивать учебные способности, даже если они живут на краю света, - говорит гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Теперь они остаются конкурентоспособными при поступлении в вузы. Нами найден механизм осуществления детской мечты, когда она кажется недосягаемой.

Фото: РИА Новости
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Название конкурсу - "Взлетная полоса" - случайно дал мальчик-сирота из Ростовской области. Он мечтал поступить в летное училище, но ему не хватало ни знаний, ни финансовых возможностей, ни мотивации. Движение "Мы вместе" благодаря дистанционному изучению парнем математики, русского языка и обществознания, помогло Андрею Иванову поступить в летное училище в Санкт-Петербурге. Так помощь одному человеку трансформировалась в пилотный проект-конкурс "Взлетная полоса" для детей-сирот 11 регионов России, поступивших в 2021 году в 8 федеральных и 16 региональных вузов. В роли наставников-репетиторов были участники конкурса "Лидеры России" и кураторы из мастерской управления "Сенеж".

Образовательный этап проекта шел 17 недель. Работали в нем 24 преподавателя, прошли 160 занятий по десяти дисциплинам. Однако организаторы "Взлетной полосы" все равно недовольны итогами конкурса: на 63 процента сократилось в последние годы поступление детей-сирот в вузы. Среди выпускников средних школ в высшие учебные заведения идут учиться лишь 1-1,5 процента из 22-23 тысяч выпускников по стране. А, по данным Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, 29 процентов выпускников детских домов, после достижения совершеннолетия, оказываются вовсе не в учебных заведениях, а за порогом свободы - в учреждениях ФСИН.

- Постинтернатное сопровождение детей-сирот, - масштабная работа и ее систематизация еще впереди, - убеждена детский омбудсмен Анна Кузнецова. - "Взлетная полоса" - один из способов и начало снижения остроты проблемы, одна из точных акций по помощи детям-сиротам занять в обществе достойное место. Масштабирование "Взлетной полосы", я убеждена, неизбежно. Проект надо делать государственной программой и включать его в госпрограмму постинтернатного сопровождения.

В следующем 2022 году в конкурсе "Взлетная полоса", как обещают его организаторы, смогут принять участие дети-сироты всех регионов страны, а сам конкурс станет регулярным.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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