За драку в московском хостеле задержаны два десятка мигрантов

Драка произошла в ТиНАО, в хостеле на улице Адмирала Корнилова. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что прибывшими на место полицейскими в МО МВД России "Коммунарский" для разбирательства доставлено более 20 человек. Были составлены административные протоколы. По решению суда нарушители приговорены к административному аресту на 12 суток.

Сейчас решается вопрос о депортации пятерых мигрантов и неразрешении им въезда в Россию. Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.