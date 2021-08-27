Новости

Международный театральный фестиваль в Приморье откроет индийский эпос 10:51
В МИД РФ прокомментировали заявления Байдена о боевиках ИГ в Афганистане 03:45
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге 03:01
На севере Москвы автомобиль врезался в автобусную остановку 02:53
Число погибших при терактах в Кабуле увеличилось до 90 человек 02:32
"Ударим, но позже": Как Байден пообещал ответить на атаки в Кабуле 01:44
Взрывы на военном складе в Казахстане прекратились 01:22
The Economist предрекает "закат США" и их конфликт с Китаем 00:52
ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов 00:34
Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции 26.08.2021
Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование 26.08.2021
В Кабуле произошел седьмой взрыв 26.08.2021
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле 26.08.2021
Промес: "Спартак" в порядке. Мы найдем выход из тяжелой ситуации 26.08.2021
На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана 26.08.2021
Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 26.08.2021
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 26.08.2021
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 26.08.2021
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 26.08.2021
Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке 26.08.2021
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд 26.08.2021
ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы по хоккею 26.08.2021
СМИ: В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва 26.08.2021
Менее 2 тысяч военнослужащих в Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 26.08.2021
Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании 26.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 10:51
Рубрика: Культура

Международный театральный фестиваль в Приморье откроет индийский эпос

Текст: Ольга Журман

Спектаклем от японского режиссера с мировым именем Сатоси Мияги откроют 24 сентября Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке. Это будет сценическое прочтение древнеиндийского эпоса "Махабхарата", сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Спектакль Сатоси Мияги - это комплекс эпических повествований, новелл, басен, притч и легенд Индии. Для постановки режиссер выбрал нежную поэму "Налачаритам" о любви короля Нала и принцессы Дамаянти.

В Приморье перенесли на год Международный театральный фестиваль

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль под патронажем его инициатора - народного артиста России Евгения Миронова пройдет во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября. В его программе - девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

По словам заместителя председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой, фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула
Больше 30 миллионов пенсионеров получат выплаты в конце следующей недели
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени