Международный театральный фестиваль в Приморье откроет индийский эпос

Спектаклем от японского режиссера с мировым именем Сатоси Мияги откроют 24 сентября Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке. Это будет сценическое прочтение древнеиндийского эпоса "Махабхарата", сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Спектакль Сатоси Мияги - это комплекс эпических повествований, новелл, басен, притч и легенд Индии. Для постановки режиссер выбрал нежную поэму "Налачаритам" о любви короля Нала и принцессы Дамаянти.

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль под патронажем его инициатора - народного артиста России Евгения Миронова пройдет во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября. В его программе - девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

По словам заместителя председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой, фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке.