В Камчатском крае произошло ощутимое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе села Никольского Камчатского края. Местные жители ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

Как сообщили в региональном главке МЧС, согласно данным сейсмостанции "Петропавловск", эпицентр сейсмособытия находился в 37 километрах к северо-западу от Никольского, в точке с координатами 55.24 северной широты, 165.4 восточной долготы, на глубине 60 километров.

После ЧП спасатели осмотрели социально-значимые и потенциально-опасные объекты, которые могли быть повреждены. Все они оказались в порядке. Жертв и пострадавших нет. Работа объектов ЖКХ и энергетики не нарушена.