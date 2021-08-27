Уровень Амура у Хабаровска отступил от опасной отметки

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает медленно снижаться и утром 27 августа он составил 599 сантиметров, что ниже отметки опасного явления (600 сантиметров).

"Паводок на Амуре постепенно смещается ниже по течению от Хабаровска. Его гребень проходит Нанайский район. В крае подтоплено 48 населенных пунктов. Спасатели, находящиеся на дежурстве в зоне подтопления, оказывают адресную помощь населению", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет 29-30 августа, уровень реки у города Юности ожидается в пределах 620-680 сантиметров. Пока в городской черте вода зашла на 22 дачных участка.