Новости

Биолог рассказала о последствиях при вакцинации человека с COVID-19 05:49
В Екатеринбурге ликвидировано горение в пятиэтажке, где погибли люди 05:31
Уровень Амура у Хабаровска отступил от опасной отметки 05:19
Видео: дружба щенка и олененка умилила пользователей Сети 05:00
Пентагон: Во время терактов в Кабуле погибли 13 военнослужащих США 04:57
В Крыму назвали главного организатора водной блокады республики 04:27
Международный театральный фестиваль в Приморье откроет индийский эпос 03:51
В МИД РФ прокомментировали заявления Байдена о боевиках ИГ в Афганистане 03:45
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге 03:01
На севере Москвы автомобиль врезался в автобусную остановку 02:53
Число погибших при терактах в Кабуле увеличилось до 90 человек 02:32
"Ударим, но позже": Как Байден пообещал ответить на атаки в Кабуле 01:44
Взрывы на военном складе в Казахстане прекратились 01:22
The Economist предрекает "закат США" и их конфликт с Китаем 00:52
ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов 00:34
Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции 26.08.2021
Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование 26.08.2021
В Кабуле произошел седьмой взрыв 26.08.2021
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле 26.08.2021
Промес: "Спартак" в порядке. Мы найдем выход из тяжелой ситуации 26.08.2021
На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана 26.08.2021
Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 26.08.2021
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 26.08.2021
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 26.08.2021
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 26.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 05:19
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Хабаровска отступил от опасной отметки

Текст: Александр Филимоненко

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает медленно снижаться и утром 27 августа он составил 599 сантиметров, что ниже отметки опасного явления (600 сантиметров).

Гребень четвертого в этом сезоне паводка достиг Хабаровска

"Паводок на Амуре постепенно смещается ниже по течению от Хабаровска. Его гребень проходит Нанайский район. В крае подтоплено 48 населенных пунктов. Спасатели, находящиеся на дежурстве в зоне подтопления, оказывают адресную помощь населению", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет 29-30 августа, уровень реки у города Юности ожидается в пределах 620-680 сантиметров. Пока в городской черте вода зашла на 22 дачных участка.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Безопасность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Паводки в России

Главное сегодня

В Крыму назвали главного организатора водной блокады республики
Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула
Больше 30 миллионов пенсионеров получат выплаты в конце следующей недели
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов