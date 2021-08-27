Во Владивостоке девушка утонула во время фотосессии

Следственный комитет РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту смерти девушки, тело которой было найдено на берегу моря, сообщает официальный сайт ведомства.

Как выяснили следователи, 22 августа она с двумя приятелями гуляла по каменистому берегу моря в районе улицы Космонавтов. Молодые люди искали красивый фон для фотографий. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. Позже тело девушки нашли на пляже.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

По неофициальной информации, погибшая не умела плавать. Молодые люди, с которыми она гуляла, смогли вернуться на берег.