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27.08.2021 17:30
Рубрика: Власть

Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае. Экипаж катапультировался

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 27 августа в Пермском крае разбился фронтовой бомбардировщик Су-24. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что оба члена экипажа живы - они катапультировались. "Разрушений на земле при падении Су-24 под Пермью не произошло", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что к месту падения бомбардировщика выслали людей для поиска пилотов разбившегося самолета. "На данный момент ведутся поиски двух членов экипажа. По предварительной информации, они катапультировались, так как [очевидцы] видели купола парашютов", - процитировали в агентстве слова своего источника.

Фото: РИА Новости
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По некоторым сведениям, Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. В Минобороны РФ и штабе Центрального военного округа пока эту информацию не подтвердили.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 стоят на вооружении нашей армии несколько десятилетий. Это мощный самолет с серьезным бортовым вооружением. Не случайно именно Су-24 в числе другой боевой авиатехники отправили в Сирию на борьбу с международными террористами.

Известно, что сейчас фронтовые бомбардировщики проходят глубокую модернизацию. По оценке экспертов, проведенные на самолете работы позволили увеличить его боевую мощь в полтора-два раза. Самолет оснащен бортовым комплексом обороны "Карпаты", включающим станцию предупреждения о радиолокационном облучении, систему постановки активных помех и устройство отстрела термоловушек.

Весь этот "охранный" арсенал вкупе с очень приличной скоростью бомбардировщика - 2400 км в час в воздухе и 1400 км в час у земли - и возможностью забираться на высоту до 11 километров во многом делает самолет малоуязвимым для средств ПВО.

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