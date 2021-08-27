Дмитрий Махонин: Мы нацелены на развитие Прикамья и преодоление сложностей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил Законодательному собранию Прикамья доклад о результатах деятельности регионального правительства за 2020 год.

Руководитель региона сказал, что распространение коронавируса повлекло смену приоритетов в работе правительства.

- Целью и задачей региональных властей являлось обеспечение устойчивого развития в условиях новой реальности. Конечно, для нас - и для правительства, и для всех жителей региона - коронавирус стал определенным вызовом. Пришлось вводить ограничения, перестраивать систему здравоохранения, создавать резервы. Сегодня можно сказать, что с помощью дополнительных и действующих мер нам удалось не без потерь, но все-таки справиться со сложными задачами, с которыми мы столкнулись - поддержать пермяков и сохранить устойчивость экономики региона. Но эта борьба еще далеко не закончена. Мы нацелены на развитие региона и преодоление сложностей, возникших в 2020 году, - отметил глава региона.

По словам губернатора, прошлый год стал беспрецедентным по финансированию противоэпидемических мероприятий из бюджетов всех уровней, выплат за работу с COVID-19 медицинским и иным работникам. На это было выделено свыше 12,5 миллиарда рублей.

Усиливалась материальная база медучреждений. Чтобы обеспечить лечение пермяков с коронавирусом, направлялись средства на переобучение врачей и медперсонала. К оказанию помощи были привлечены студенты и ординаторы медуниверситета и более двух тысяч волонтеров, работавших в call-центрах, доставлявших продукты на дом жителям края, находящимся на самоизоляции. Благодаря этой работе в крае наблюдался самый низкий рост смертности в ПФО. Кроме того, Прикамье вошло в число регионов с минимальным уровнем увеличения смертности в России и занимает по этому показателю 79 место из 85.

В условиях распространения коронавируса главное было сделать все, чтобы не допустить ухудшения социально-экономической ситуации. Поэтому правительством принимались все возможные меры для сохранения рабочих мест, поддержки тех, кто из-за ограничений остался без доходов, оказывалась помощь социально незащищенным пермякам.

На дополнительные меры соцподдержки жителей края за год было направлено 8,5 миллиарда рублей. В минувшем году из более 350 тысяч семей с детьми, проживающих в крае, около 150 тысяч получали различные пособия и выплаты. На 30 тысяч детей в возрасте до трех лет в течение трех месяцев направлялись пособия в размере пяти тысяч рублей. Малоимущим семьям оказывалась единовременная матпомощь, обеспечивалось бесплатное предоставление продуктовых наборов детям школьного и дошкольного возраста. При выплате пособий по безработице родителям производились доплаты на каждого несовершеннолетнего. При этом оказывались не только экстренные меры помощи семьям, но и своевременно предоставлялись ранее установленные.

Также в крае были введены такие новые меры поддержки, как оплата сиделок для детей-инвалидов, льготный проезд для ветеранов труда Пермского края и другие. Более 82 тысяч пенсионеров получали продуктовые наборы и медикаменты.

Шла работа и над стабилизацией ситуации на рынке труда. За 2020 год из федерального и регионального бюджетов было направлено 400 миллионов рублей на поддержку занятости, 4,1 миллиарда - на различные выплаты безработным.

Благодаря целенаправленной работе уровень безработицы на начало 2021 года вырос на 5,7 процента, что ниже значения этого показателя по России. А в июне 2021 года безработица сокращена до 4,6 процента.

Среднемесячная зарплата работников организаций края по итогам прошлого года составила почти 42 тысячи рублей - рост по отношению к 2019 году составил девять процентов. По этому показателю Прикамье в 2020 году заняло первое место среди регионов ПФО. Рост среднемесячной зарплаты продолжается и в 2021 году.

Особое внимание было уделено поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) - в этом секторе работает порядка трети пермяков. Микрофинансовая организация Пермского края выдала предпринимателям около 600 льготных госзаймов на общую сумму свыше 624 миллиона рублей. Субъектам МСП, работавших в наиболее пострадавших отраслях, были предоставлены субсидии из бюджета региона на сумму около 30 миллионов рублей.

Дополнительные меры поддержки бизнеса с учетом налоговых послаблений составили порядка 2,9 миллиарда рублей.