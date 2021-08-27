Кабмин направит еще 8,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

Правительство направит дополнительно более 8,7 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства пойдут на финансирование проектов в 23 регионах страны. В том числе - на реконструкцию моста через реку Ингоду в Забайкальском крае, на капитальный ремонт моста черед реку Сиву в Удмуртии, на реконструкцию дороги к аэропорту Шахтёрск в Сахалинской области.

В Ивановской области планируется отремонтировать свыше 30 км дороги, связывающей Родниковский, Лухский и Пучежский районы. Также федеральная поддержка поможет завершить реконструкцию дороги между Владимиром и Иваново и отремонтировать 38 км дорожного покрытия в населённых пунктах Амурской области.

Помимо этого, председатель правительства дал распоряжение выделить 8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму. Эти средства позволят отремонтировать около 254 км магистралей, а значит, сделать регион более привлекательным для инвесторов и туристов.

Кроме того, кабмин одобрил изменения в правила предоставления субсидий регионам на реализацию мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство" (госпрограмма "Развитие транспортной системы"). Теперь будут финансироваться не только строительство и ремонт дорог, но и разработка проектно-сметной документации, если стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей.

Все эти меры направлены на поддержание и расширение дорожной инфраструктуры, что обозначено в качестве одного из приоритетов работы правительства. Только в этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов кабмин уже направил более 130 млрд рублей.