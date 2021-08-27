Шойгу и Минниханов заложили в Казани строительство военного госпиталя

Новости

Треш-блогер из Москвы объяснил издевательство над инвалидом на стриме 13:39
Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом 13:37
Названо число ДТП в Москве по вине водителей каршеринговых автомобилей 13:31
Лукашенко поделился своими впечатлениями от спуска в калийную шахту 13:29
Поездка из Москвы в Минск и обратно станет доступнее 13:25
Суд во второй раз заочно арестовал обоих братьев Ананьевых 13:24
СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками и покинул базу "Ювентуса" 13:23
Дания отменяет все коронавирусные ограничения 13:15
Лилли Вачовски объяснила, почему отказалась от работы над "Матрицей 4" 13:10
Турция эвакуировала посольство в аэропорт Кабула 13:04
В Подмосковье задержана группа серийных автоподставщиков 13:01
Начальник Генштаба проверил готовность частей ЗВО к учениям "Запад-2021" 12:58
Зверства фашистов при оккупации Псковской области признали геноцидом 12:54
Названы адреса самых свободных парковок в центре Москвы 12:51
В Удмуртии 35 человек стали жертвами финансовой пирамиды 12:45
"Спутник V" оказался эффективен против тяжелого течения штамма "дельта" 12:32
В Кузбассе офтальмологи прооперировали 101-летнего пациента 12:25
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане 12:23
В Воронеже налетчики в масках унесли 18 миллионов рублей 12:19
Почти тонну продуктов из-за антисанитарии изъяли у ресторанов на Патриарших 12:18
В Тюмени выгорел технический этаж в жилом доме 12:17
Суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика 12:16
Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио 12:11
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3 12:10
Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 12:58
Рубрика: Власть

Шойгу и Минниханов заложили в Казани строительство военного госпиталя

Текст: Олег Платонов
Министр обороны России Сергей Шойгу и президент РТ Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень в честь начала строительства военного госпиталя. Здесь смогут лечиться не только военнослужащие и члены их семей, а также гражданское население республики.
Фото: Пресс-служба президента РТ Фото: Пресс-служба президента РТ
Фото: Пресс-служба президента РТ

Общая площадь застройки 1,25 гектара. Учреждение будет включать в себя три здания, КПП и вспомогательных сооружения.

Фото: Пресс-служба президента РТ
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3

В лечебно-диагностическом корпусе №1 в частности разместят: приемное отделение, клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой, поликлинику на 250 посещений в смену, палатный блок на 120 коек, отделения: терапии, неврологии, лучевой диагностики.

Во втором административно-бытовом корпусе расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала.

А в третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест.

Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами и интегрируют в систему ликвидации последствий ЧС Службы медицины катастроф.

Сергей Шойгу напомнил, что в 2020 году по поручению президента страны в России построили 31 госпиталь. В 2021 году введут еще три.

- За это время мы наработали методики, по которым сегодня строится большинство объектов Министерства обороны, - отметил он. - Уверен, что в июле 2022 года здесь будет открыта первая очередь, а к концу года госпиталь будет сдан. Здесь будут применятся самые современные технологии в области медицины. Мы уже приступили к подготовке кадров: врачей, медперсонала.

В свою очередь президент РТ Рустам Минниханов вспомнил историю создания первого военного госпиталя в Казани. Он был построен в 1722 году по указу Петра I и на протяжении веков решал важные государственные задачи. Увы, в 2012 году его пришлось расформировать. Теперь госпиталь возвращается в столицу Татарстана.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Общество Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии
За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты