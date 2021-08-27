Шойгу и Минниханов заложили в Казани строительство военного госпиталя

Министр обороны России Сергей Шойгу и президент РТ Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень в честь начала строительства военного госпиталя. Здесь смогут лечиться не только военнослужащие и члены их семей, а также гражданское население республики.

Общая площадь застройки 1,25 гектара. Учреждение будет включать в себя три здания, КПП и вспомогательных сооружения.

В лечебно-диагностическом корпусе №1 в частности разместят: приемное отделение, клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой, поликлинику на 250 посещений в смену, палатный блок на 120 коек, отделения: терапии, неврологии, лучевой диагностики.

Во втором административно-бытовом корпусе расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала.

А в третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест.

Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами и интегрируют в систему ликвидации последствий ЧС Службы медицины катастроф.

Сергей Шойгу напомнил, что в 2020 году по поручению президента страны в России построили 31 госпиталь. В 2021 году введут еще три.

- За это время мы наработали методики, по которым сегодня строится большинство объектов Министерства обороны, - отметил он. - Уверен, что в июле 2022 года здесь будет открыта первая очередь, а к концу года госпиталь будет сдан. Здесь будут применятся самые современные технологии в области медицины. Мы уже приступили к подготовке кадров: врачей, медперсонала.

В свою очередь президент РТ Рустам Минниханов вспомнил историю создания первого военного госпиталя в Казани. Он был построен в 1722 году по указу Петра I и на протяжении веков решал важные государственные задачи. Увы, в 2012 году его пришлось расформировать. Теперь госпиталь возвращается в столицу Татарстана.