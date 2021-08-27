Шойгу показали кабину модернизированного бомбардировщика Ту-160

Новости

ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек 16:31
Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi 16:18
Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы 16:15
Стоимость турпутевок для талантливой молодежи будет достигать 200 тысяч рублей 16:07
Самые дешевые ноутбуки на российском рынке стоят в 10 раз меньше Apple 16:06
Москвич забыл в такси миллион рублей 15:42
Хинчагов завоевал девятое золото для сборной РФ на Паралимпиаде в Токио 15:32
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 15:30
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпийских игр 15:28
Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ 15:28
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 15:23
Ученые центра "Вектор": Штамм "дельта" может жить в воде до 72 часов 15:21
Кабмин выделил более 7,8 млрд рублей на выплаты медработникам 15:20
Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу 15:20
Сильный пожар произошел в центральной части Англии 15:20
В Москве мужчина обстрелял соседку из окна 15:15
Гидрометцентр выпустил экстренную информацию о заморозках в ряде регионов 15:10
Омичка Юлия Майя завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио 15:08
В парке 850-летия Москвы открылся клуб гребных видов спорта 15:07
В ХМАО, где жил убийца тюменской девочки, выявили схожее преступление 14:58
Минздрав РФ отправил в регионы 70% вакцин от гриппа 14:38
Школьникам почти на час сократили ЕГЭ по истории и обществознанию 14:37
Опубликована деловая программа Московского финансового форума-2021 14:35
Минпросвещения: Сельские школы получат все необходимое для учебы оборудование до 2024 года 14:21
Президент Беларуси огорчен спортивными результатами страны 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 15:58
Рубрика: Власть

Шойгу показали кабину модернизированного бомбардировщика Ту-160

Текст: Олег Корякин (Казань)
Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил возобновление производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиационном заводе (КАЗ). Здесь он побывал в ходе визита в столицу Татарстана.
Фото: president.tatarstan.ru Фото: president.tatarstan.ru
Фото: president.tatarstan.ru

Глава Минобороны РФ поручил КАЗ вновь наладить выпуск легендарных "Белых лебедей" в 2015 году. И предприятие с задачей справилось.

"То, о чем мы говорили пять или шесть лет назад - сделано. Это наша общая победа", - отметил Сергей Шойгу.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
Первый модернизированный Ту-160 передали на предварительные испытания

Во время осмотра цехов министру доложили, что КАЗ оперативно выполнил поручение президента России Владимира Путина - восстановить установки электронно-лучевой сварки. Это позволило производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции, без чего невозможно было бы возродить производство ракетоносцев. И уже в декабре 2020 года новый глубоко модернизированный Ту-160М сняли со стапеля и передали в цех окончательной сборки.

Сергей Шойгу поднялся в кабину этого самолета, где ему рассказали о боевом потенциале новых стратегических бомбардировщиков. По сравнению с предшественниками он существенно возрос.

Напомним, ранее "РГ" писала, что новые экономичные двигатели НК-32-02 увеличили дальность полета модернизированного бомбардировщика почти на 1000 километров.

Так же министру обороны РФ продемонстрировали беспилотники "Альтиус-РУ" и "Форпост", выпускаемые на КАЗ.

После этого Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом. Здесь он побывал в кабине Ми-8МТВ-5М. Новая машина имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими моделями. Например, на ней можно выполнять ночных полетов в группе с применением очков ночного видения. А все иностранные комплектующие вертолета заменены на отечественные.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом
Срок действия виз для близких родственников россиян увеличат до года
Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты