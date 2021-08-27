Шойгу показали кабину модернизированного бомбардировщика Ту-160

Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил возобновление производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиационном заводе (КАЗ). Здесь он побывал в ходе визита в столицу Татарстана.

Глава Минобороны РФ поручил КАЗ вновь наладить выпуск легендарных "Белых лебедей" в 2015 году. И предприятие с задачей справилось.

"То, о чем мы говорили пять или шесть лет назад - сделано. Это наша общая победа", - отметил Сергей Шойгу.

Во время осмотра цехов министру доложили, что КАЗ оперативно выполнил поручение президента России Владимира Путина - восстановить установки электронно-лучевой сварки. Это позволило производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции, без чего невозможно было бы возродить производство ракетоносцев. И уже в декабре 2020 года новый глубоко модернизированный Ту-160М сняли со стапеля и передали в цех окончательной сборки.

Сергей Шойгу поднялся в кабину этого самолета, где ему рассказали о боевом потенциале новых стратегических бомбардировщиков. По сравнению с предшественниками он существенно возрос.

Напомним, ранее "РГ" писала, что новые экономичные двигатели НК-32-02 увеличили дальность полета модернизированного бомбардировщика почти на 1000 километров.

Так же министру обороны РФ продемонстрировали беспилотники "Альтиус-РУ" и "Форпост", выпускаемые на КАЗ.

После этого Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом. Здесь он побывал в кабине Ми-8МТВ-5М. Новая машина имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими моделями. Например, на ней можно выполнять ночных полетов в группе с применением очков ночного видения. А все иностранные комплектующие вертолета заменены на отечественные.