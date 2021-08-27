В Пензенской области подвели итоги кадрового конкурса

Стали известны итоги заочного этапа кадрового проекта "Пензенская область - регион возможностей", который запустили два месяца назад. Сначала оценивались эссе, потом тестирование.

В конкурсе участвовали более 4 тысяч человек из 23 регионов России. В итоге приглашение в финал получили 222 участника.

- Около 70 процентов - это достаточно молодые люди в возрасте до 40 лет. Остальные - старше 40 лет. Основные отрасли, где люди себя проявляли, это образование, местное самоуправление, информационные технологии, машиностроение. Всего у нас в финале представители 45 различных сфер деятельности. Мне кажется, это достаточно интересный и серьезный потенциал, который мы получим в качестве кадрового резерва, - пояснил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Примечательно, что среди финалистов - 32 процента женщины. Есть представители различных регионов.

- Конечно, большинство - наши пензенские, 63 процента, но за победу будут состязаться также представители республики Мордовия, Москвы, Московской области, - говорит Олег Мельниченко.

С 6 по 9 сентября состоится очный этап конкурса на площадке библиотеки имени Лермонтова. Сначала участников ждет контрольное тестирование. Это принципиально важный момент, который поможет всем, кто следовал правилам, подтвердить свои результаты и право участвовать в финале. Будет организовано повторное тестирование, чтобы посмотреть, как люди проходят его в режиме реального времени. Им предложат другие задания аналогичные по сложности предварительному этапу. Затем предстоит работа в группах, где нужно решить задачи по конкретным ситуациям, командообразованию, проявить умение взаимодействовать, конкурировать, договариваться, отстаивать свою позицию.

Победителям кадрового конкурса будут предложены руководящие должности в региональном правительстве.

Председатель наблюдательного совета проекта Рашид Хайров отметил, что благодаря активности жителей области проект получился масштабным.

- Впереди насыщенный и интересный очный этап, в рамках которого нам предстоит познакомиться с финалистами лично. Среди них много молодых и перспективных специалистов, участников с большим управленческим стажем тоже немало. По правилам проекта, участники, которые на очном тестировании покажут результаты, отличные от результатов онлайн-тестирования, будут дисквалифицированы. Наблюдательный совет будет рассматривать все факты. Также совет продолжит свою работу в рамках финального этапа при определении победителей. Хочется пожелать всем финалистам подтвердить свои результаты на контрольном тестировании и уверенно проявить себя в финальной части, - говорит Рашид Хайров.

Компетентно

Дмитрий Лисицын, руководитель блока оценочных мероприятий проекта "Пензенская область - регион возможностей":

- Хотелось бы выразить благодарность руководству Пензенской области за грамотную подготовку и сопровождение мероприятий регистрационного этапа, что нам позволило совместными усилиями закрепить успех и провести дистанционный этап на высоком уровне. Все это помогло выстроить экспертную работу максимально эффективно. Подводя итоги дистанционного этапа, хочется отметить, что многие участники продемонстрировали хороший уровень знаний и подготовку. Мы, в свою очередь, проделали большую работу по оценке их результатов и определили круг финалистов, из числа которых будет производиться формирование кадрового резерва.

Наша задача - не просто отобрать самых лучших в число победителей, но и сделать так, чтобы нельзя было взять под сомнение справедливость их отбора.

Справка "РГ"

Региональный кадровый проект "Пензенская область - регион возможностей" реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организатором выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".