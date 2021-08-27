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27.08.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии 35 человек стали жертвами финансовой пирамиды

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды Finico, сообщили в пресс-службе МВД по республике. С заявлениями в полицию обратились 35 человек. С декабря 2020 года по июнь 2021 года они вложили в компанию более 4,2 миллиона рублей, но прибыли не получили и лишились собственных средств. Минимальный ущерб составил 100 тысяч рублей, максимальный - три миллиона.

Фото: iStock
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Дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В региональном МВД считают, что пострадавших может быть больше, и просят жителей в подобных случаях обращаться в полицию.

Finico заманивала клиентов быстрым заработком и прибылью в 20-30 процентов в месяц. В июне 2021 года ЦБ РФ внес компанию в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. Сегодня списках жертв - жители Удмуртии, Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Иркутской области, Татарстана. Одного из основателей фирмы арестовали месяц назад в Казани. Еще три фигуранта уголовного дела объявлены в розыск.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Финансовые пирамиды

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