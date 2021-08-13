ВС Татарстана оставил под стражей сооснователя пирамиды Finiko

Верховный суд Татарстана оставил под стражей сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты настаивали на переводе их подзащитного под домашний арест, однако суд с их доводами не согласился.

Сам фигурант принимал участие в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Он заявил о непричастности к хищению средств вкладчиков, утверждая, что проблемы появились исключительно из-за исчезновения его партнеров, имевших доступ к криптовалюте.

Доронин, отмечает РИА Новости, также заверил, что на момент ареста потерпевшим возвращали суммарно по 40 тысяч долларов в день, и он планирует продолжить выплаты в криптовалюте.

Сооснователя Finiko задержали 30 июля, в тот же день Вахитовский районный суд вынес решение о его заключении под стражу до 28 сентября. Накануне вечером МВД по Татарстану объявило в розыск троих партнеров Доронина: Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Им заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ведомства, на сегодняшний день поступило порядка 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан.

Организация Finiko, зарегистрированная за пределами РФ, c 2018 года привлекала денежные средства граждан под предлогом высокодоходных инвестиций в фондовые рынки и криптовалюту. Следствие уверено, что в действительности инвестиционная деятельность не велась.