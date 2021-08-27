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27.08.2021 11:25

АО "РЭС" представило перспективы цифровизации электросетей на Технопроме

26 августа в МВК "Новосибирск Экспоцентр" на полях форума "Технопром-2021" состоялся круглый стол "Цифровые электрические сети", целью которого было обсуждение аспектов управления электрическими сетями в условиях цифровой трансформации энергосистемы региона, выработка модели взаимодействия производителей и разработчиков программно-технических комплексов с энергетическими компаниями.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Мероприятие открыл доклад первого заместителя генерального директора-технического директора акционерного общества "Региональные электрические сети" Вадима Локтина. Он представил собравшимся результаты работы системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области в части цифровизации электросетевых объектов, поделился опытом реализации "пилотных" проектов, а также обозначил перспективы развития данного направления.

В завершение доклада Вадим Анатольевич подчеркнул: "Развитие - за нами, мы на достигнутом не останавливаемся. Очень плотно работаем с правительством Новосибирской области и, безусловно, готовы принять участие в интересных проектах".

Напомним, что цифровая трансформация электросетевого комплекса региона ведется в рамках трехстороннего соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, АО "РЭС" и кластером "Цифровая энергетика", заключенного в сентябре 2019 года так же в рамках форума "Технопром".

Далее в ходе круглого стола участники обсудили новые подходы к проектированию технологической инфраструктуры электросетевого комплекса, применение новых стандартов и протоколов информационного обмена и нового оборудования цифровых электрических сетей, в том числе для организации систем интеллектуального учета потребления электроэнергии в рамках исполнения требований 522-го ФЗ. Всеми спикерами было отмечено, что энергетика будущего невозможна без цифровой трансформации, которая, в конечном итоге, нацелена на достижение качественно нового уровня показателей - наблюдаемости, управляемости, экономической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Помимо участия в круглом столе делегация АО "РЭС" посетила выставку, на которой представлены проекты инновационных компании региона и страны в целом. Руководство и специалисты компании познакомились с передовыми разработками производителей оборудования для цифровизации электрических сетей, изучили предложения по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также рассмотрели предлагаемые решения на рынке телекоммуникаций.

Подробнее в записи выступления технического директора АО "РЭС" Локтина В.А.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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