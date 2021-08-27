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27.08.2021 14:19
Рубрика: Общество

Невролог рассказала, кому нельзя прививаться от коронавируса

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские медики объяснили, как вакцинироваться пациентам с неврологическими заболеваниями и кому не рекомендуется прививка от COVID-19.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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- Делать прививку от коронавируса нельзя пациентам с тяжелыми формами эпилепсий, - рассказала главный невролог Департамента здравоохранения Томской области, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ Валентина Алифирова.

По словам Алифировой, категорически нельзя делать вторую прививку тем пациентам, у которых на введение препарата в первый раз развивались реакции гиперчувствительности, такие как анафилактический шок, отек Квинке, повышение температуры свыше 40 градусов, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

- Противопоказанием к вакцинации также является первичный иммунодефицит. К счастью, он встречается не так часто, - уточнила Алифирова. - При этом речь не идет о ВИЧ-инфицированных пациентах и пациентах со СПИДом. Они могут привиться от коронавируса.

Нельзя делать прививку пациентам, не достигшим 18 лет. Пациентам с синдромом Гийена-Барре врач рекомендует воздержаться от вакцинации до стабилизации состояния и полного исчезновения симптомов.

По словам врача, очень много вопросов о вакцинации поступает от людей, страдающих рассеянным склерозом. Сегодня это заболевание не является противопоказанием для вакцинации. Для пациентов с рассеянным склерозом разработаны клинические рекомендации, отмены терапии на период вакцинации не требуется.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Вакцинация от коронавируса

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