Осенью в Новосибирской области начнут строить инфекционную больницу

Строительство инфекционной больницы в Новосибирской области начнется уже осенью 2021 года. Сроки были названы в ходе совещания, которое губернатор Андрей Травников провел на площадке Городской инфекционной клинической больницы №1.

- Это - не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находиться пациенты с 20 и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект, - рассказал глава региона.

Ранее Андрей Травников обратился в правительство РФ и Госдуму с предложением о строительстве новой больницы. В результате в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы была внесена рекомендация о выделении средств на проект. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, часть расходов берет на себя правительство Новосибирской области, часть - застройщик, но большую часть необходимо привлечь из федерального бюджета.

Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет в современный комплекс, который построят в поселке Садовый под Новосибирском. Больница с вертолетной площадкой для санитарной авиации рассчитана на 504 койко-места, ее общая площадь составит около 35 тысяч квадратных метров. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.

Стоимость проекта оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 3 миллиарда рублей планируется привлечь из федерального бюджета. Реализация проекта, инициатором которого выступает инвестиционно-строительный холдинг "К1", предполагается на условиях государственно-частного партнерства. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2022 года.