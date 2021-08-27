В Иркутской области умышленно сожгли лесоматериалы на 25 млн рублей

Настоящую по сути диверсию устроил на своем предприятии бывший работник. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возгорание древесины произошло в Иркутской области на складе лесопродукции, расположенном в нескольких километрах от поселка Харанжино Братского района. За небольшой промежуток времени площадь охваченных огнем лесозаготовок выросла с одного до 40 тысяч квадратных метров.

Прибывшие полицейские обнаружили четыре независимых очага возгораний. По предварительным подсчетам, общий объем сгоревшей продукции превысил 50 тысяч кубометров стоимостью более 25 миллионов рублей.

Полицейские задержали поджигателя. Им оказался местный житель, бывший работник этого предприятия. Возбуждено уголовное дело. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.