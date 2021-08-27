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27.08.2021 09:33
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области умышленно сожгли лесоматериалы на 25 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Настоящую по сути диверсию устроил на своем предприятии бывший работник. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возгорание древесины произошло в Иркутской области на складе лесопродукции, расположенном в нескольких километрах от поселка Харанжино Братского района. За небольшой промежуток времени площадь охваченных огнем лесозаготовок выросла с одного до 40 тысяч квадратных метров.

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Прибывшие полицейские обнаружили четыре независимых очага возгораний. По предварительным подсчетам, общий объем сгоревшей продукции превысил 50 тысяч кубометров стоимостью более 25 миллионов рублей.

Полицейские задержали поджигателя. Им оказался местный житель, бывший работник этого предприятия. Возбуждено уголовное дело. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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