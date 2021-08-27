В Красноярске начался отсчет времени до чемпионата мира по волейболу

На набережной Енисея в Красноярске запустили обратный отсчет времени, оставшегося до начала чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Впереди - месяцы ожидания: соревнования FIVB пройдут в России в 2022 году.

Запуск часов - центральное событие спортивного фестиваля, посвященного году отсчета, рассказала сегодня пресс-служба правительства Красноярского края.

В течение дня на нижнем и верхнем ярусах набережной работали интерактивные локации, выступали творческие коллективы, всех желающих приглашали попробовать силы в граффити, принять участие в спортивных играх, конкурсах и викторинах на тему волейбола. Кроме того, гости фестиваля посмотрели видеообращение главы региона.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Ровно год остается до старта чемпионата мира по волейболу. Впервые в истории он пройдет в нашей стране. Нас ждет встреча с сильнейшими игроками планеты, за выступлениями которых следят миллионы болельщиков. Никогда прежде география чемпионата не была столь широкой - пять тысяч километров, четыре часовых пояса. Здесь, на берегах Енисея, - самая восточная точка соревнований. Наш город уже закрепил за собой статус одной из спортивных столиц России. Убежден, мы сумеем достойно продолжить эстафету масштабных событий, которые состоялись в Красноярске в последние годы, и чемпионат мира будет настоящим подарком, грандиозным праздником спорта. Сегодня мы запускаем часы обратного отсчета. В течение года они будут сокращать дистанцию, отделяющую нас от старта игр.

В торжественном запуске часов принял участие воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по волейболу "Енисей" имени Э. А. Носкова Максим Крицкий. Часы, установленные на верхнем ярусе набережной, недалеко от Коммунального моста, будут работать до 30 сентября 2022 года. Одновременно с Красноярском обратный отсчет до турнира начался во всех городах, выбранных для проведения международных состязаний.

Еще одним ярким событием фестиваля стал старт самого длинного волейбольного матча в поддержку чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Этот матч Красноярск принял первым как самый восточный город-организатор. Игры будут проходить в городах-участниках по очереди, и в итоге получится один длинный волейбольный матч, сыгранный в разных часовых зонах от Красноярска до Москвы. Общая продолжительность превысит шесть часов. В каждом городе-организаторе в матче принимают участие две команды: "Графит" и "Бирюза".

В Красноярске на площадку вышли игроки команд "Золото Сибири" и "Сила Енисея" - спортсмены мужского состава волейбольного клуба "Енисей". Набранные командами очки идут в зачет "Бирюзы" и "Графита" соответственно. После окончания игры в Красноярске к матчу присоединился следующий город-организатор мирового турнира - Кемерово.

Также в рамках фестиваля состоялся турнир среди детских и юношеских команд по волейболу, в котором приняли участие воспитанники спортивных школ олимпийского резерва "Юность" (Красноярск) и "Старт" (Зеленогорск), спортивной школы олимпийского резерва по волейболу "Енисей" имени Э. А. Носкова (Красноярск) и центра игровых видов спорта (Ачинск). В финале победу одержала команда "Старт" из Зеленогорска.

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Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири:

- Чемпионат мира по волейболу - это знаковое событие, и большая честь для нас, что Красноярск входит в десятку городов-организаторов. Безусловно, наш город заслужил это право, потому что здесь неоднократно успешно проходили крупные спортивные события. Сегодня в Красноярске сформирована профессиональная команда, и мы готовы сделать все для того, чтобы ровно через год здесь прошел самый настоящий праздник спорта!

Завершился фестиваль награждением участников самого длинного волейбольного матча, а также турнира среди детских и юношеских команд по волейболу.