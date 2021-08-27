В Кузбассе офтальмологи прооперировали 101-летнего пациента

Кемеровские хирурги успешно прооперировали 101-летнего пациента. Ему удалили катаракту на одном глазу.

Пациент обратился к врачам с жалобой на ухудшение зрения. Дедушка рассказал врачам, что за долгие годы жизни видел многое, застал даже то время, когда по городу ездили не машины, а извозчики на лошадях. А теперь он с трудом может разглядеть лица родных и близких.

⠀- Хирурги учли все возрастные особенности и выполнили операцию по удалению катаракты на одном глазу, - сообщает Кузбасская областная больница. - Благодаря современной офтальмологической технике хирургические вмешательства стали крайне щадящими. И не противопоказаны даже в таком солидном возрасте.

В настоящее время пациент проходит реабилитацию. По словам врачей, он уже заявил, что готов прийти к ним повторно - чтобы избавиться от проблемы со зрением и на втором глазу.

Офтальмологи рассказывают, что это второй случай в их практике, когда на операционном столе оказывается пациент-долгожитель. В начале двухтысячных за помощью к врачам обращалась бабушка, отметившая 105-й день рождения.