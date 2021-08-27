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27.08.2021 16:12
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске отчима обвинили в истязании детей

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Новосибирской области. Его подозревают в систематическом избиении пасынка и падчерицы.

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Установлено, что подозреваемый проживал вместе со своей сожительницей, ее четырехлетним сыном и пятилетней дочерью в доме по улице Восточная в селе Кожурла Убинского района.

- Осознавая свое физическое превосходство и испытывая к детям личную неприязнь, мужчина систематически в период с января по август 2021 года наносил им побои, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Вечером 24 августа отчим напал во дворе на падчерицу, избил ее веткой от дерева и с силой бросил о землю. Свидетелями избиения девочки стали соседи, которые сообщили о случившемся в полицию.

Отчима задержали. Следователи выясняют подробности произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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