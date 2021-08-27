В Новосибирской области 250 человек эвакуировали из-за дыма в больнице

В Бердской центральной городской больнице произошло задымление, из-за которого пришлось эвакуировать около 250 человек. Как сообщает ТАСС, пострадавших в результате ЧП нет.

Сообщение о появлении дыма на первом этаже медучреждения поступило на пульт ГУ МЧС по Новосибирской области утром, в 08.21 по местному времени. Очевидцы заметили задымление на первом этаже поликлинического отделения бердской больницы. Эвакуацию людей работники провели самостоятельно.

Как оказалось, причиной задымления стало возгорание в электрощитке, который находится в подвальном помещении. Площадь горения не превысила одного квадратного метра. Открытый огонь был ликвидирован за 11 минут. Несмотря на незначительное возгорание, к больнице были стянуты серьезные силы спасателей: 39 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.