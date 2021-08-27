В новосибирском аэропорту обнаружили муляж гранаты

В международном терминале новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили подозрительный предмет в форме гранаты.

Из здания терминала в связи с инцидентом срочно эвакуировали около сотни человек.

- Сотрудники ОМОН идентифицировали предмет как муляж ручной гранаты, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Установлено, что муляж не представляет опасности для окружающих. В настоящее время выясняется, как данный предмет мог оказаться в терминале.