В Сибири могут появиться крупные отраслевые экономические центры

"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это - кластерный подход, то есть развитие отдельных кластеров - промышленных, научно-технологических на территории российских регионов", - сказала Абрамченко.

По ее словам, такие города могут появиться на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона, в который входят входят Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область и территория Южной Сибири. Вице-премьер подчеркнула, что люди в таких городах должны чувствовать себя комфортно, поэтому в них не должно быть никаких экологических проблем.