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27.08.2021 12:27
Рубрика: Экономика

В Сибири могут появиться крупные отраслевые экономические центры

Текст: Елена Манукиян
В Сибири могут построить несколько городов с населением до 1 млн человек, которые станут крупными научно-промышленными и экономическими центрами. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет ТАСС. Ранее предложение об этом внес министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: nic-rezonans.ru
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"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это - кластерный подход, то есть развитие отдельных кластеров - промышленных, научно-технологических на территории российских регионов", - сказала Абрамченко.

По ее словам, такие города могут появиться на территории Ангаро-Енисейского макрорегиона, в который входят входят Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область и территория Южной Сибири. Вице-премьер подчеркнула, что люди в таких городах должны чувствовать себя комфортно, поэтому в них не должно быть никаких экологических проблем.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры СФО

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