Вице-премьер правительства РФ оценила экологические проекты Омского НПЗ

В рамках официального визита в Омскую область заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко посетила ОНПЗ "Газпром нефти". Куратор национального проекта "Экология" ознакомилась с экологической модернизацией крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и выполнением Омским НПЗ мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".

- Это предприятие честно вкладывает средства в модернизацию. Мы сегодня обсудили, какие этапы уже пройдены, планы на перспективу. Надеемся, что снижение до уровня параметров проекта "Чистый воздух" произойдет уже в 2023 году на этом конкретном заводе. Надеемся, такая же активность будет и у других собственников предприятий, - отметила Виктория Абрамченко.

Комплексный экологический план завода включает девять проектов, в числе которых строительство новых современных комплексов, вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения, внедрение природоохранных технологий. Объем инвестиций "Газпром нефти" в их реализацию превышает сто миллиардов рублей.

Масштабную модернизацию Омский НПЗ ведет с 2008 года. На сегодняшний день суммарное воздействие предприятия на окружающую среду снижено на 40 процентов. К 2025 году, после завершения проектов "Чистого воздуха", воздействие сократится еще на 25 процентов.

В настоящее время предприятие является пилотной площадкой для разработки и внедрения автоматизированной системы мониторинга воздуха. Речь, в частности, идет о датчиках контроля, способных передавать информацию о состоянии воздуха в режиме онлайн, в том числе в надзорные органы.

-Созданное в Омске решение сможет стать стандартом для промышленности и тиражироваться на другие предприятия, - полагают эксперты.

Виктория Абрамченко и губернатор Омской области Александр Бурков посетили строительную площадку крупнейшего в регионе природоохранного проекта "Биосфера".

Будущий комплекс повысит эффективность очистки воды до 100 процентов, вдвое снизит водопотребление и сократит нагрузку на городские очистные сооружения. Все промышленные и ливневые стоки будут проходить биологическую очистку с помощью специальных микроорганизмов в абсолютно герметичных резервуарах.

Современные технологии "Биосферы" опробованы на Московском НПЗ. Они уже получили высокую оценку экспертов, а также отмечены наградой правительства Москвы.

"Биосфера" - это только один из проектов "Чистого воздуха". Часть других уже успешно завершена. Выполнена модернизация системы фильтрации малой установки каталитического крекинга. Отгружено более миллиона тонн топлива, произведенного по экосберегающей технологии.

В этом году завершатся строительство комплекса глубокой переработки нефти. Он даст возможность омскому заводу увеличить глубину переработки почти до 100 процентов и отказаться от производства мазута. Проект также предусматривает использование современных природоохранных решений. Например, специальных систем улавливания отходящих паров.

- "Газпром нефть" - первая компания, подписавшая четырехстороннее соглашение с минприроды и экологии РФ, Росприроднадзором, Омской областью. ОНПЗ полностью открыт для экологической экспертизы. Демонстрируют значительный вклад и объем финансовых вложений в снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух на территории Омска, - считает Александр Бурков.

- На Омском НПЗ продолжается программа модернизации, главная цель которой - рост эффективности и экологичности производства. Внедрение инновационных технологий, цифровых систем управления, постоянный рост уровня промышленной безопасности позволяют нам планомерно снижать влияние производственных процессов на окружающую среду. Уже сегодня наше предприятие входит в число лидеров в России по темпам внедрения природоохранных технологий, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.