На Ставрополье три человека погибли в ДТП из-за превышения скорости

Утром в Изобильненском городском округе Ставрополья столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, водитель Hyundai ехал с превышением скорости и не смог справиться с управлением. В итоге автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с отечественным Lada Largus.

ДТП произошло около 8 часов утра на дороге из Изобильного в Рыздвяный. Три человека погибли, один с тяжелыми травмами находится в больнице.

- На месте происшествия погиб водитель Hyundai, в реанимацию больницы города Изобильного доставлены водитель и два пассажира Lada Largus, впоследствии оба пассажира скончались. Водитель получил тяжелые травмы. Все участники автоаварии являются местными жителями, - отметили в официальном аккаунте в Instagram УГИБДД по Ставропольскому краю.

Сейчас специалисты Госавтоинспекции изучают все обстоятельства происшествия. Степень вины обоих водителей устанавливается.