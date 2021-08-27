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27.08.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье три человека погибли в ДТП из-за превышения скорости

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

Утром в Изобильненском городском округе Ставрополья столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, водитель Hyundai ехал с превышением скорости и не смог справиться с управлением. В итоге автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с отечественным Lada Largus.

Фото: Госавтоинспекция Карелии
В Карелии в ДТП двух грузовиков погибли оба водителя

ДТП произошло около 8 часов утра на дороге из Изобильного в Рыздвяный. Три человека погибли, один с тяжелыми травмами находится в больнице.

- На месте происшествия погиб водитель Hyundai, в реанимацию больницы города Изобильного доставлены водитель и два пассажира Lada Largus, впоследствии оба пассажира скончались. Водитель получил тяжелые травмы. Все участники автоаварии являются местными жителями, - отметили в официальном аккаунте в Instagram УГИБДД по Ставропольскому краю.

Сейчас специалисты Госавтоинспекции изучают все обстоятельства происшествия. Степень вины обоих водителей устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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