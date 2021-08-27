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27.08.2021 20:04
Рубрика: Культура

Библиотеки Петербурга отпразднуют день рождения Довлатова

Текст: Иван Стулов (Санкт-Петербург)
В Петербурге с 3 сентября в городских библиотеках стартуют мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею со дня рождения Сергея Довлатова.

В частности, в библиотеке имени Лермонтова 3 сентября пройдет показ документального фильма "Демарш энтузиаста", посвященный журналистской деятельности писателя. Открывать показ будет режиссер картины Илья Верхоглядов.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Постановочные сцены в фильме исполнили артисты из ведущих театров Петербурга, что даст зрителям возможность не только узнать Довлатова как журналиста, но и насладиться актерской игрой.

Для тех, кто захочет пройтись по значимым местам Петербурга и узнать больше о биографии и жизни Довлатова, библиотека имени Тимирязева подготовила "экскурсию на диване". 3 сентября посетители смогут побывать в квартире писателя, в изоляторе КГБ и многих других примечательных локациях, не выходя из здания библиотеки.

В библиотеке имени Некрасова 6 сентября пройдет театрализованное чтение рассказов из известного сборника "Чемодан". Днем позже в библиотеке пройдёт викторина, посвященная жизни творчеству писателя.

А 27 сентября в библиотеке "Бронницкая" посетители увидят литературно-музыкальную композицию по книге Довлатова "Эмигранты".

Вход на все мероприятия бесплатный, но на некоторые из них необходимо записаться заранее. Все посетители библиотек должны носить на мероприятиях маски и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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