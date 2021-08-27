Режиссер Ирина Евтеева рассказала о съемках нового анимационного фильма

Автор уникальных "рукотворных" фильмов, петербургский режиссер Ирина Евтеева, о которой Александр Сокуров сказал: "Мы должны гордиться, что рядом с нами работает Мастер такого масштаба… уникум и абсолютный художник", сейчас работает над новой полнометражной анимационной картиной - "Отель "Онегин".

На главные роли приглашены звезда мировой оперы Любовь Казарновская и актер театра и кино из Петербурга Артур Ваха. "РГ" побеседовала с режиссером.

Вы всегда сами придумываете кино, выступая и как автор сценария, и режиссер, и художник. А тут, прямо скажу, неожиданно: вам предложили снять фильм москвичи, и вы согласились. И сценарий не ваш…

Ирина Евтеева: Да, в этом проекте мне предложила участвовать Ирина Марголина, глава московской анимационной студии "М.И.Р.", продюсер многих анимационных и документальных фильмов (цикл "Сказки старого пианино"), она же автор сценария. Я писала свой сценарий и не предполагала, что мы будем вместе делать "Онегина". В принципе, это совсем другое кино, не привычная для меня тема. Поэтому не сразу согласилась войти в этот проект. А потом сценарий лег мне на душу, я поняла, что могу снять его.

"Уникальный авторский национальный анимационный фильм" - под такой эгидой мы выступили. В 2019 году группа мультипликаторов во главе с нашими мэтрами написала обращение о поддержке государством авторских анимационных полнометражных фильмов. В этом году Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и мы с Ириной Марголиной, пройдя конкурсы, получили поддержку Фонда кино.

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

О чем ваша история?

Ирина Евтеева: Наш главный герой, английский режиссер-аниматор, собирается снимать кино в России. По роману "Евгений Онегин". В отеле "Онегин" он попадает в волшебный мир произведений Пушкина. И неожиданно встречает свою первую любовь. Будут и воспоминания, и фантасмагории…

Будете работать над "Онегиным" четыре года. Почему так долго?

Ирина Евтеева: Однажды у меня уже был "рекорд": фильм "Петербург" я снимала в конце 90-х пять лет, он состоял из пяти частей. Но там были другие обстоятельства - производство стояло, сплошные пролонгации, денег не было, работали на энтузиазме с моим постоянным соавтором, оператором- постановщиком Генрихом Маранджяном.

39-минутный фильм "Маленькие трагедии" я сделала за три года. Из-за своего метража он имел особую фестивальную судьбу: маленький для полного метра и большой - для короткого. Теперь я уже привыкла выражать свои мысли не в коротком, а в полном метре. Мои последние фильмы "Арвентур" и "Мелодия струнного дерева" - полнометражные, каждый состоит из двух частей, и на постановку уходило около трех-четырех лет, с перерывами.

Здесь будет полный метр. Техника моя - это и актеры, и живопись на стекле. Но впервые в картине, кроме моей анимации, будут работы других анимационных режиссеров: три отрывка делает Барри Первис - известный британский режиссер, художник, кукольник, номинант на премии "Оскар" и BAFTA, а также будет живописная анимация Оксаны Черкасовой, графическая анимация Алексея Алексеева - будут оживать рисунки Пушкина пером. 60 минут моих и 15 - вкраплений других мастеров, которые, как мы надеемся, добавят красок проекту.

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

А ваша постоянная команда - с вами?

Ирина Евтеева: Да. Со мной оператор Александр Буров, художники Людмила Веселова (декорации), Ольга Смирнова (костюмы), Елена Васильева (грим), звукорежиссер Владимир Персов, хореограф Владимир Аджамов.

Какие актеры заняты?

Ирина Евтеева: Главную женскую роль сыграла Любовь Казарновская. Главного героя должен был играть Барри Первис (по сути, играть самого себя), но, к сожалению, он не смог приехать к нам из Англии из-за пандемии. Мы искали артиста, который соответствовал бы его психофизике. Нам со вторым режиссером Татьяной Канаевой посчастливилось встретиться с петербургским актером Артуром Вахой. График был составлен под занятость Казарновской и Первиса, и повезло, что в это время Артур, который много снимается, оказался свободен. За 11 дней мы полностью сняли сцены с главными героями.

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

Какая роль у Казарновской?

Ирина Евтеева: Оперная дива и хозяйка отеля. Зовут ее Люба. Можно сказать, роль-камео, играла себя. Любовь Юрьевна - большая актриса, профессионал. Быстро входит в роль. Сразу предлагает варианты - как можно сыграть. И очень любезная.

Впервые я снимала Елену Руфанову, актрису театра Комедии имени Акимова. Ее роль - бабушка маленького главного героя. Актриса отличная, интересная. Этой зимой она озвучивала маму в моей картине "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков". Это часть большого альманаха "Блокадные судьбы", он еще не был показан.

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

Сергей Бызгу сыграл Кота Ученого, литературоведа. У нас по сюжету есть кот настоящий, живой, играет его чемпион мира, сибирской породы. Мы зовем его Плюшка, а на самом деле его имя и "фамилию" не выговорить! Нашел его Алексей Хитров, ассистент по реквизиту, долго искал - у Куклачева, в том числе. Каких только усатых не предлагали - кошечек с бантиками, все не то, и вот как-то увидели фото того самого кота, он действительно кот ученый, умный. Его хозяйка Людмила, милая женщина, помогает нам во всем, кот с нами путешествует. В чемодане возят все его хозяйство. У него своя палатка, с туалетом, едой.

Как вагончик - у артистов!

Ирина Евтеева: Кот выставочный, привык к переездам-перелетам, и совершенно не реагирует на шум-гам и тарарам, которые обычно царят на площадке. Кот у нас по сюжету говорящий, а когда во сне получает шапку Черномора, надевает ее, поворачивает - на экране возникает замечательный актер Бызгу. Кстати, в роли дочери хозяйки отеля у нас снялась студентка его мастерской Анастасия Филиппова.

В отеле "Онегин" живут персонажи произведений Пушкина. Кроме Кота Ученого, есть у нас Королевич Елисей (Максим Самыгин), Балда (Илья Межин), Шамаханская царица (Мария Леваль).

А есть здесь актеры, с которыми вы встретились в работе не впервые?

Ирина Евтеева: Прекрасный, удивительный Сергей Дрейден (я снимала его в фильмах "Маленькие трагедии", "Арвентур") сыграл приятеля нашего главного героя. Борис - тоже филолог, литературовед, живет в Лондоне и дает советы странствующему режиссеру - по скайпу.

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

Как всегда, у меня есть артисты балета, которые снимаются в ролях мистических людей-костюмов. Они сопровождают некоего человека из сна Барри, которого мы называем человек-шкаф, человек-плащ (Илья Левай).

Какая музыка будет звучать?

Ирина Евтеева: Еще не известно. Естественно, будут оперные партии Любови Казарновской.

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

Где вы снимали?

Ирина Евтеева: Локаций было много: Петербург, Шлиссельбург, Кронштадт, Ольгино, Янино, Сестрорецк, Клин… Очень красивые места и красивые интерьеры, роскошные, великолепные залы.

Отель снимали в настоящем отеле на углу Невского и Мойки, расположенном в историческом дворце Чичерина, бывшем особняке Елисеевых, в шикарных номерах. Прекрасно чувствовали себя в Кронштадте, в Театре Балтийского флота: с одной стороны - нужные интерьеры, с другой - почти павильонные условия. Там снимали наше театральное зазеркалье. В Ольгино нашли большой магазин, похожий на аэропорт (нам надо было снять московский - Шереметьево и лондонский - Хитроу). В Янино, во Всеволожском районе, сняли проезды лошадей по живописным просторам. Ездили в Клин, где жил Чайковский, снимали дорогу, в доме-музее композитора сняли заготовки-пейзажи. А сцены с актерами снимали в Сестрорецке, в парке "Дубки".

Фото: Хана Кудряшова / Студия М.И.Р.

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Фильмы Ирины Евтеевой

"Лошадь, скрипка… и немножко нервно", "Эликсир", "Клоун" (Гран-при "Серебряный лев Св. Марка" Венецианского кинофестиваля), "Петербург", "Вечные вариации", "Маленькие трагедии" (национальная кинопремия России "Золотой орел"), "Арвентур" ("Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля и лучший азиатский фильм по версии Международной организации NETPAC), "Мелодия струнного дерева" (премия "Ника"- 2021).