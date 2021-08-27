Смольный разъяснил, как привиться от гриппа в пандемию коронавируса

В Петербурге со следующей недели начнется масштабная вакцинация от гриппа. Первая партия вакцины Ультрикс Квадри в количестве 623 доз уже поступила в город, сообщает администрация Северной столицы.

Вакцинация от гриппа в период пандемии имеет свои особенности. В частности, отмечают в Смольном, прививку от гриппа можно делать не раньше чем через месяц после окончания полного курса вакцинации от COVID-19. Соответственно, если гражданин сделал прививку от гриппа, а в перспективе собирается на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, то ему также следует выждать месяц.

К прививочной кампании от гриппа в этом году, как и в прошлом, отношение очень серьезное. Напомним, осенью прошлого года, когда вакцин от коронавируса еще не было, и врачи не знали, как поведет себя возбудитель COVID-19, существовали опасения того, что появится сочетанная инфекция, когда организм будет атаковать сразу два вируса. К счастью, этого не произошло.

По оценкам Смольного, в этом году прививки от гриппа должны получить не менее 3,2 миллиона человек, что составляет 60 процентов от населения города. В первую очередь прививать будут граждан из группы риска: медработников, учителей, соцработников. Власти очень рекомендуют сделать прививку пожилым людям, гражданам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также детям.