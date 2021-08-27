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27.08.2021 17:10
Рубрика: Общество

В Карелии врачи спасли беременную женщину с тяжелой формой COVID-19

Текст: Светлана Цыганкова

В Петрозаводске врачи выходили беременную женщину с тяжелой формой COVID-19 и ее ребенка. Анне Шелестовой сделали кесарево сечение. И она, и малышка провели несколько месяцев в больнице, мама видела дочку по видеосвязи.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Когда она смогла говорить, девочка узнала ее голос. Об этом Анна Шелестова рассказала в телерепортаже.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети отметил, что проведение вакцинации рекомендовано с 22 недели беременности, именно этот срок считается безопасным для плода, так как органы и системы уже сформированы, и риск вакцинации сводится к минимуму.

Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения: вакцинация беременных женщин не представляет опасности для младенцев, а вакцина защищает не только женщину, но и ее малыша.

Справка

В Карелии за время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 590 беременных женщин. Одна из них умерла.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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