В Карелии в ДТП двух грузовиков погибли оба водителя

В Прионежском районе Карелии на 434-м километре федеральной трассы "Кола" произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Есть жертвы.

Как сообщает Госавтоинспекция республики, ЧП произошло в пятницу около половины седьмого утра. Лоб в лоб столкнулись фура и грузовик. Оба водителя погибли - это 45-летний житель Ленинградской области и 65-летний житель Мурманской области.

На этом участке дороги частично заблокировано движение автотранспорта. Полицейские регулируют движение. Выясняются причины смертельной аварии.