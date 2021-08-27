В Ленобласти отчим чуть не убил тапком годовалую девочку

В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области отчим избил резиновым тапком годовалую девочку. Сейчас за жизнь малышки бьются врачи, следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего" сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области.

У девочки диагностированы переломы костей черепа, ушибы внутренних органов. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как тяжелое.

В момент происшествия матери девочки не было дома.

Сейчас отчим задержан. С ним общаются следователи. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Следователи намерены ходатайствовать об аресте.