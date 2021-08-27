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27.08.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти отчим чуть не убил тапком годовалую девочку

Текст: Вера Черенева

В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области отчим избил резиновым тапком годовалую девочку. Сейчас за жизнь малышки бьются врачи, следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего" сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области.

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У девочки диагностированы переломы костей черепа, ушибы внутренних органов. Состояние здоровья ребенка врачи оценивают как тяжелое.

В момент происшествия матери девочки не было дома.

Сейчас отчим задержан. С ним общаются следователи. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Следователи намерены ходатайствовать об аресте.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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